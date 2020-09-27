Улан-Батор, , 13:51 — REGNUM Новый случай заражения бубонной чумой выявили провинции Ховд в Монголии. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Национальный центр по изучению зоонозных инфекций Монголии.

Заражение бубонной чумой было выявлено у 25-летней местной жительницы. Она была госпитализирована, ещё 19 контактировавших с ней человек были изолированы. Медики предполагают, что женщина заразилась при употреблении мяса тарбагана (монгольского сурка).

С начала года в Монголии от бубонной чумы умерли три человека. Всего было зафиксировано 22 предполагаемых случая этого инфекционного заболевания.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в сентябре в Роспотребнадзоре заявили, что единичные случаи заражения чумой в Монголии не представляют опасности для жителей России.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор не нашёл оснований опасаться чумы из Монголии