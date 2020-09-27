Калининград, , 13:11 — REGNUM В результате столкновения рейсового пассажирского автобус в Калининградской области погибли шесть человек, включая ребенка, и ещё восемь человек пострадали. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба МЧС региона.

Уточняется, что ДТП произошло в районе поселка Кумачево в Калининградской области с участием рейсового пассажирского автобуса №120 и грузовика.

«В результате ДТП по состоянию на 12:40 (мск) погибло шесть человек, в том числе один ребенок 2011 года рождения, получили травмы восемь человек, им оказывается помощь», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Анучинском районе Приморского края произошло столкновение легкового автомобиля Nissan Dualis с грузовым автомобилем ГАЗ-66, в результате которого погиб человек и пострадали двое детей.