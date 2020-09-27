Ступино, Московская область, , 11:58 — REGNUM Число пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в городском округе Ступино выросло до 39 человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Ранее в ГУ МЧС по Московской области сообщали о 30 пострадавших. Отмечалось, что все пострадавшие являются сотрудниками предприятия, на территории которого произошло обрушение металлической конструкции.

Пешеходный переход на территории «ФМ Лоджистик» в Ступинском городском округе обрушился утром 27 сентября. На место происшествие прибыли спасатели МЧС и бригады скорой помощи. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с инцидентом.