Аксайский район, Ростовская область, , 11:55 — REGNUM Крупный природный пожар в Ростовской области ликвидирован. Борьбу с огнём вели сутки, передаёт ИА REGNUM 27 сентября.

Напомним, что сообщение о возгорании в Аксайском районе в экстренные службы поступило около 11:30 мск 26 сентября. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на населённые пункты. Борьбу с огненной стихией вели 239 человек и 59 единиц техники.

«В 11:30 мск объявлена ликвидация природного пожара в Аксайском районе», — уточнили иа в региональном управлении МЧС России 27 сентября.

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