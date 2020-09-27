Ступино, Московская область, , 11:47 — REGNUM В результате обрушения металлического пешеходного перехода в городском округе Ступино пострадали 30 человек. 27 сентября об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГУ МЧС России по Московской области.

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Отмечается, что 17 из 30 пострадавших были госпитализированы. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Утром 27 сентября на территории предприятия в Ступино произошло обрушение металлического надземного пешеходного перехода. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и специалисты центра медицины катастроф.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 прокуратора Московской области организовала проверку в связи с обрушением перехода в городском округе Ступино.

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