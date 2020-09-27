Ступино, Московская область, , 11:11 — REGNUM Прокурорская проверка в связи с обрушением наземного пешеходного перехода в городском округе Ступино начата 27 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

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Проведение проверки поручено Ступинской городской прокуратуре. Контролировать ход проверочных мероприятий будет областная прокуратура.

27 сентября на одном в промышленной зоне Ступинского городского округа произошло обрушение металлического пешеходного перехода. Сообщается о 25 пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России.