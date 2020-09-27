Ступино, Московская область, , 10:35 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил оказать необходимую помощь пострадавшим во время ЧП на территории промышленной зоны. Об этом 27 сентября сообщает телеграм-канал главы региона.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 25 человек пострадали в результате обрушения пешеходного перехода в цехе предприятия ООО «ФМ Ложистик».