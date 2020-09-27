Ханты-Мансийск, , 09:20 — REGNUM В Лангепасе (ХМАО) ребёнок хотел пожарить кабачок на балконе и чуть не спалил всю квартиру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Пожар в одном из многоквартирных домов Лангепаса произошёл днём 25 сентября. Почувствовав запах гари, соседи вызвали пожарных. По прибытию огнеборцев горел балкон на первом этаже, в подъезде наблюдалось плотное задымление. В квартире никого не было — ребёнка успела забрать к себе соседка.

Выяснилось, что мальчик, обнаружив на балконе зажигалку, решил пожарить хвостик кабачка, который хранился на балконе. В итоге сгорел балкон и от огня пострадали стены и потолок кухни.