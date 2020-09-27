Токио, , 08:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории префектуры Сидзуока в Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

Сообщается, что очаг сейсмособытия залегал на глубине 50 километров. Жители четырех районов префектуры ощутили подземные толчки, доходившие по интенсивности до семи баллов. Тем не менее угроза цунами не объявлялась. Сведений о пострадавших также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии. Его эпицентр находился в 181 километре от города Симода на глубине 118,83 километра. Пострадавших не было.

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