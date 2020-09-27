Курган, , 07:42 — REGNUM В Кургане возбуждено уголовное дело по факту смертельноо травмирования человека выброшенным из окна строительным мусором. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 22 сентября двое рабочих одного из промышленных предприятий Кургана выбрасывали строительный мусор через окно одного из помещений. Они сбросили с пятого этажа деревянную дверь, которая упала на находящегося внизу 42-летнего мужчину. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался больнице, куда был госпитализирован.

По факту в отношении двух рабочих было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следствие выясняет все обстоятельства трагедии.