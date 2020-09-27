Токио, , 07:21 — REGNUM Популярная японская актриса Юко Такэути, снявшаяся во многих кинофильмах и телевизионных проектах, покончила с собой в возрасте 40 лет. Об этом 27 сентября сообщает NHK.

По информации полиции, родные обнаружили тело актрисы в собственной квартире около 02:00 в ночь на 27 сентября. Предсмертной записки на месте найдено не было, но полиция рассматривает версию о самоубийстве актрисы в качестве основной.

Такэути снялась во многих японских фильмах и сериалах, а также получила премию Японской киноакадемии за главную женскую роль в фильмах «Оидзуми Гаэри» и «Весенний снег». В программе NHK, помимо роли героини телесериала «Аска», который транслировался с 1999 года, она также появлялась в драме о большой реке «Санада Мару», которая транслировалась в 2016 году.

В 2019 году Такэути вышла замуж за актёра Накамуру Сидо, в этом году родила ребёнка.