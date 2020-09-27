Токио, , 07:03 — REGNUM В Тихом океане сформировался новый тропический шторм «Кудзира», который движется в сторону Японских островов. Об этом 27 сентября сообщает японское национальное метеорологическое агентство.

По данным метеорологов, скорость ветра в пределах шторма достигает 18 м/с, а при максимальных порывах ветра — до 25 м/с.

В настоящее время «Кудзира» со скоростью десять километров в час перемещается на северо-запад, в направлении острова Хонсю. Предполагается, что на восточное побережье острова Хонсю шторм придёт к середине недели, что будет сопровождаться непогодой с усилением ветра и обильными осадками.

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