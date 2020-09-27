Балашиха, Московская область, , 06:43 — REGNUM Три человека погибли, ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже жилого дома, расположенного в микрорайоне Дзержинского, площадь пожара составила 50 кв. метров. В ликвидации пожара приняли участие 29 человек и 11 единиц техники.

В результате пожара пострадали четыре человека, трое из них погибли, ещё один был госпитализирован. Информация о его состоянии уточняется. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщило наиболее частые причины возгораний в жилом секторе.

Читайте ранее в этом сюжете: В МЧС РФ назвали основную причину пожаров в жилом секторе