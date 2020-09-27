Арсеньев, Приморский край, , 06:26 — REGNUM В Анучинском районе Приморского края произошло столкновение легкового автомобиля Nissan Dualis с грузовым автомобилем ГАЗ-66, в результате которого погиб человек и пострадали двое детей. Об этом 27 сентября сообщает ГУ МВД России по региону.

Как было установлено, трагедия произошла в районе автодороги Хороль — Реттиховка — Арсеньев. Находившийся за рулём автомобиля Nissan Dualis 28-летний мужчина двигался со стороны города Арсеньева в сторону населённого пункта Чернышёвка Анучинского района. Во время движения он не справился с управлением своего автомобиля и врезался в стоящий на обочине ГАЗ-66.

«В результате аварии водитель «Nissan Dualis» от полученных травм скончался на месте. Двое несовершеннолетних пассажиров, 7-летний мальчик с закрытой травмой живота и 2-летняя девочка с ссадинами лиц, госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении правоохранителей.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего. Назначено проведение ряда исследований.