Айова-Сити, США, , 05:52 — REGNUM В городе Уотерлу (штат Айова, США) в результате стрельбы, открытой 26 сентября в центральной части города, один человек был убит и ещё 11 получили ранения. Об этом глава городской полиции Джоэл Фицджеральд сообщил в ходе пресс-конференции, транслировавшейся местными телеканалами.

Перестрелка, вспыхнувшая в здании в центре Уотерлу, привела к тому, что «один человек умер от полученных ранений». Кроме того, по словам Фицджеральда, «ещё 11 получили ранения, в том числе восемь — огнестрельные». Состояние одного из раненых является тяжёлым.

По данным полиции, причиной перестрелки в здание, где собирались «члены клубов мотоциклистов», вероятно, стал «некий конфликт». Как уточнил глава полиции, имеются многочисленные свидетели произошедшей перестрелки.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум три человека погибли в результате перестрелки на западе Колумбии.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами перестрелки на западе Колумбии стали три человека