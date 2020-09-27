Богота, , 05:16 — REGNUM Как минимум три человека погибли в результате перестрелки на западе Колумбии. Об этом 26 сентября сообщает радиостанция La FM.

Перестрелка между двумя преступными группировками произошла утром 26 сентября в западном департаменте Нариньо в муниципалитете Тумако. В результате стрельбы на месте происшествия погибли три человека, ещё двое получили ранения. раненые были госпитализированы в ближайшую больницу.

По горячим слкдам сотрудниками полиции был задержан один из предполагаемых участников перестрелки. Также были обнаружены и изъяты большое количество боеприпасов и наркотических веществ. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек в Колумбии в результате вооружённого нападения неизвестных.

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