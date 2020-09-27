Чикаго, США, 27 сентября 2020, 04:51 — REGNUM Пятилетняя девочка скончалась от ножевого ранения, полученного при невыясненных обстоятельствах в американском городе Чикаго. Об этом 27 сентября сообщает телеканал CNN.
По предварительной информации, девочка получила ранение дома, она была доставлена в больницу, но спасти её врачам не удалось. Сотрудники полиции подозревают в убийстве ребёнка 27-летнюю женщину, которая может являться родственницей погибшей.
Подробности произошедшей трагедии не раскрываются. В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств гибели ребёнка.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пятилетнего ребёнка во время свадьбы в американском городе Чикаго.
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