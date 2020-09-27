Воронеж, , 04:26 — REGNUM Возгорание сухой травы на площади около 15 га было ликвидировано спасателями в Воронежской области. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар в селе Троицкое Новохопёрского района был ликвидирован на площади около 15 га. В результате пожара огнём было повреждено десять нежилых домов. К ликвидации возгорания было привлечено 66 человек и 25 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания сухой растительности могло стать нарушение правил особого противопожарного режима, действующего на территории региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о локализации крупного природного пожара в Аксайском районе Ростовской области.

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