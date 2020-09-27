Исламабад, , 04:00 — REGNUM Не менее 13 человек стали жертвами дорожной аварии на юге Пакистана, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что микроавтобус перевозил пассажиров в город Карачи. В ходе движения микроавтобус перевернулся и загорелся. В результате ДТП погибли 13 человек. Пострадавших доставили в больницы. По предварительной версии, причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября микроавтобус с пассажирами съехал в кювет в провинции Пенджаб на востоке Пакистана. В результате ДТП погибли семь человек, остальные получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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