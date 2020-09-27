Северо-Курильск, Сахалинская область, , 04:10 — REGNUM Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Курильской гряды, 27 сентября выбросил пепел на высоту почти четыре километра. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

«Поступила информация о том, что на вулкане Эбеко… произошёл пепловый выброс на высоту до 3,8 км. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние до 5 км», — отмечается в сообщении ведомства.

В региональном управлении МЧС уточнили, что угрозы для жизнедеятельности населения в результате вулканической деятельности нет. В Северо-Курильске пеплопада не зарегистрировано, запах сероводорода не ощущался.

Напомним, что вулкан Эбеко расположен в семи километрах к северо-западу от города Северо-Курильска. Его высота 1156 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир, выбросил пепел на высоту до 3,5 километра над уровнем моря.

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