Аксайский район, Ростовская область, , 03:18 — REGNUM В Аксайском районе Ростовской области пожарные локализовали крупный природный пожар — возгорание сухой растительности (трава, камыш). Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сообщение о возгорании сухой растительности вблизи от хутора Верхнеподпольный в экстренные службы поступило в 13:55 мск 26 сентября. К моменту прибытия первых пожарных расчётов происходило горение на трёх участках общей площадью 2400 кв. метров.

В ходе тушения пожар был разбит на пять боевых участков. Для его ликвидации было привлечено 239 человек и 59 единиц техники.

По данным МЧС, в 01:01 мск пожар был локализован на площади 100 га.

Как сообщало ИА REGNUM, природный пожар в Аксайском районе Ростовской области распространился на площади 100 гектаров. В настоящее время угроза населённым пунктам отсутствует.

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