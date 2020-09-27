Хьюстон, США, , 02:55 — REGNUM Опасные для человеческого мозга одноклеточные паразиты были обнаружены в водопроводной воде в американском штате Техас. Об этом 26 сентября сообщает Associated Press.

Одноклеточный паразит Naegleria fowleri, способный вызвать у человека менингоэнцефалит, был обнаружен в водопроводной воде. Основным источником водоснабжения является одна из крупнейших в США река Бразос. Властями штата Техас было издано распоряжение о запрете на потребление воды из-под крана, которое изначально действовало на территории восьми округов.

В настоящее время запрет на потребление водопроводной воды сохранился только в округе Лейк Джексон, где расположено водохранилище. Исследование воды ещё не завершено, жителям округа рекомендовано использовать воду из-под крана только для слива в туалете. Специалисты предупредили, что игнорирование запрета на потребление воды может привести к тяжёлым последствиям для здоровья и даже к летальному исходу.

Naegleria fowleri — это свободноживущий одноклеточный организм, встречается в воде или почве. Человек может заразиться им при контакте с грязной водой. Паразит попадает через нос в головной мозг и вызвать первичный амёбный менингоэнцефалит.