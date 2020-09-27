Багдад, , 02:26 — REGNUM Боевики, готовившие теракт, погибли при установке взрывного устройства в Ираке. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба органов безопасности страны.

Взрывное устройство сработало в пустыне неподалеку от города Рутба на западе Ирака, где расположено одно из укрытий боевиков, входящих в экстремистскую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По предварительным данным, террористы подорвались на собственной бомбе во время минирования автомобиля. Всего погибло пятеро боевиков.

Напомним, армия Ирака ведёт борьбу с терроризмом с 2003 года. В стране регулярно происходят теракты, в результате которых гибнут мирные граждане. Ранее ИА REGNUM сообщало о ракетном обстреле района международного аэропорта в Багдаде.

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