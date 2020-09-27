Оттава, , 01:43 — REGNUM Легкомоторный самолет разбился в провинции Альберта в Канаде, передает телеканал CBC.

Сообщается, что крушение произошло в 70 километрах к юго-западу от города Эдмонторн. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарных служб и полицейские. Уже на месте аварии они обнаружили тела двух погибших в результате падения самолета. Причины произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября легкомоторный самолет разбился в американском штате Техас. В результате падения воздушного судна погибли четыре человека.

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