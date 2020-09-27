Париж, , 01:26 — REGNUM Молодых музыкантов, снимавших видеоклип с бутафорским оружием, задержали сотрудники полиции во Франции. Об этом 27 сентября сообщает газета Le Parisien.

Жители коммуны Немур, расположенной в 65 км на юг от Парижа, вызвали полицейских, обеспокоившись поведением группы молодых людей. По словам граждан, несколько человек с оружием посреди улицы окружили окровавленного мужчину в форме.

Прибыв на место происшествия полицейские выяснили, что молодые люди являются музыкантами и снимают видеоклип, а оружие у них бутафорское. Тем не менее, молодые люди были задержаны и доставлены в комиссариат. По законам Франции муляжи оружия запрещены к открытому ношению на улице. В отношении музыкантов были составлены протоколы, их дальнейшую судьбу будет решать прокуратура. Самому младшему из задержанных исполнилось 16 лет, самому старшему — 20 лет.

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