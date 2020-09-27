Бейрут, , 01:25 — REGNUM Не менее 13 вооруженных боевиков были убиты в ходе столкновений с ливанской армией на севере страны у границы с Сирией, сообщает агентство Elnashra.

Сообщается, что бой произошел в населенном пункте Вади-Халед у границы с Сирией. В результате перестрелки были убиты 13 боевиков. Ранее армия Ливана сообщила, что задержала члена террористической группировки «Исламское Государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября произошел мощный взрыв на территории Южного Ливана. Более подробной информации о произошедшем не сообщалось, однако по данным ряда местных СМИ, взрыв произошёл на складе оружия и взрывчатки.

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