Аксайский район, Ростовская область, , 23:10 — REGNUM Природный пожар в Аксайском районе Ростовской области распространился на площади 100 гектаров. В настоящее время угроза населённым пунктам отсутствует. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 26 сентября.

Площадь пожара составляет 100 га ГУ МЧС России по Ростовской области

К тушению ландшафтного пожара привлечено 239 человек и 59 единиц техники. Борьбу с огнём осложняет порывистый ветер и труднодоступность местности. Угрозы распространения огня на населённые пункты в настоящее время нет. Ситуация находится под контролем, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что ранее существовала угроза распространения огня на населённые пункты. Пожар был разбит на пять боевых участков.

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