Киев, , 22:25 — REGNUM На Украине перед крушением самолета Ан-26 под Харьковом приоритет в посадке мог быть отдан другому воздушному судну, сообщил глава администрации Харьковской области Алексей Кучер.

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«С момента, когда пилот запросил посадку, люди, ответственные за эту посадку, ответили лишь через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Он также задался вопросом, почему люди, которые отвечали за посадку, получив информацию о неисправном двигателе у самолета с курсантами, отдали приоритет именно другому борту.

Как передавалоИА REGNUM, крушение военного самолета Ан-26, на борту которого находились члены экипажа и курсанты, произошло недалеко от города Чугуев Харьковской области 25 сентября. В результате ЧП погибли 26 человек. Одному курсанту удалось выжить.

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