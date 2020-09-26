Харьков, Украина, , 21:16 — REGNUM Бортовые самописцы военного самолета Ан-26 ВВС Украины, потерпевшего крушение 25 сентября под Харьковом, уже извлечены из-под обломков спасателями. Об этом, как передает «Укринформ», заявил 26 сентября председатель Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

»Бортовые самописцы изъяты, — сказал Кучер. — Они еще не исследованы».

Председатель Харьковской областной администрации выразил надежду, что в ближайшее время бортовые самописцы будут расшифрованы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе министерства обороны Украины сообщили, что бортовые самописцы рухнувшего военного самолета Ан-26 под Чугуевом (Харьковская область, Украина) найдены на месте трагедии.

Читайте также: На месте крушения Ан-26 под Харьковом нашли бортовые самописцы