Красногорск, , 21:01 — REGNUM В Подмосковном Красногорске сотрудники полиции задержали мужичину, которые открыл стрельбу из окна многоэтажного дома. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию поступило сообщение, что из окна одного из домов в Красногорске мужчина стреляет из похожего на автоматическое оружие предмета.

«Полицейские задержали 36-летнего местного жителя, который имел признаки алкогольного опьянения», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время злоумышленник находится в отделе полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми ранним утром 4 декабря 2019 года житель микрорайона Гайва Орджоникидзевского района Перми вооружился ранее похищенным охотничьим ружьем и открыл стрельбу по прохожим. Одна женщина была убита. Двое мужчин получили ранения.

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