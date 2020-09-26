Минск, , 20:59 — REGNUM В ходе протестных митингов в Минске и других городах Белоруссии, которые состоялись 26 сентября, были задержаны более 100 человек. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации «Весна».

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На момент публикации новости в Минске, по информации правозащитников, задержали 99 участников акций протеста, а в регионах — семь митингующих.

Ранее сообщалось о 40 задержанных участниках акций протеста.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября в столице Белоруссии прошел так называемый женский марш оппозиции, участники которого не довольны итогами выборов президента.

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