Париж, , 20:40 — REGNUM Во Франции сотрудники полиции задержали еще двух человек, которые связаны с нападением возле бывшего здания редакции сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже. Об этом 26 сентября сообщает France Press со ссылкой на источник.

Отмечается, что были задержаны младший брат основного подозреваемого, уроженца Пакистана, а также мужчина, который входил «в круг общения» предполагаемого нападавшего. Всего под стражей находятся девять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, после нападения на двух людей возле здания, связанного с Charlie Hebdo и расцененного как теракт, полиция задержала первого подозреваемого — гражданина Пакистана 33-х лет. Мужчина признал свою причастность к нападению на безоружных людей.

Напомним, 25 сентября два человека, мужчина и женщина, были ранены в результате атаки недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

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