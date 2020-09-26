Курган, , 20:08 — REGNUM В Курганской области выявили 413 брошенных жилых домов, приобретенных с использованием средств материнского капитала, Причём эти дома изначально были непригодными для проживания, сообщает пресс-служба главы региона.

По выявленным фактам правительство Курганской области обратилось в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. Кроме того, информация направлена в Пенсионный фонд РФ.

«Государство тратит огромные деньги на материнский капитал. Недопустимо, когда бюджет страны, предназначенный детям, уходит в руки мошенников. За неправомерное использование субсидии нужно отвечать», — заявила директор департамента имущественных и земельных отношений Яна Юрина.

Курганцам напоминают, что все объявления с обещанием легитимной «обналички» материнского капитала — это мошенничество. И к ответственности за нарушение законодательства при обналичивании материнского капитала привлекаются как организаторы противоправных действий, так и владельцы сертификатов.