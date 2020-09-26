Харьков, Украина, , 19:49 — REGNUM Бортовые самописцы военного самолета Ан-26, потерпевшего крушение 25 сентября под Чугуевом (Харьковская область, Украина), найдены на месте трагедии. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины.

На месте падения самолёта Ан-26 Dsns.gov.ua

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»Найдены бортовые самописцы (самолета Ан-26 — прим. ИА REGNUM), — говорится в сообщении ведомства. — Они уцелели».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября под Чугуевом в Харьковской области в результате крушения самолета Ан-26 погибли 26 человек. В результате трагедии выжил один курсант.

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