Аксайский район, Ростовская область, , 19:37 — REGNUM Травяной пожар, вспыхнувший на территории Аксайского района Ростовской области, разбили на пять боевых участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 26 сентября.

«По состоянию на 19:30 мск, пожар в Аксайском район разбит на пять боевых участков. Для ликвидации пожара привлечено 239 человек и 59 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

В результате пожара никто не пострадал. Площадь уточняется.

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