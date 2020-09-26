Шахты, Ростовская область, , 17:23 — REGNUM В Шахтах Ростовской области вспыхнул крупный пожар, в результате которого огнём уничтожено несколько хозяйственных построек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 26 сентября.

Огнём уничтожено несколько хозпостроек ГУ МЧС России по Ростовской области

Пожар вспыхнул на улице Погодина примерно в 14:30 мск. Из-за угрозы распространения огня и сильного ветра возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Спустя два часа огонь был локализован на площади 750 кв. метров.

В настоящее время на месте происшествия работают 48 человек и 15 единиц техники. Пострадавших нет. В 17:14 мск объявлена полная ликвидация пожара.