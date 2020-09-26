Горловка, ДНР, , 16:07 — REGNUM Украинские военные обстреляли поселок Доломитное в окрестностях Горловки, в результате чего были повреждены несколько домов. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 26 сентября руководитель Горловской городской администрации Иван Приходько.

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«У МЧС нет возможности для подъезда, — заявил Приходько. — Дома нежилые».

Глава Горловской городской администрации добавил, что всего в настоящее время горят два дома и четыре хозпостройки.

Напомним, 24 июля мэр Горловки Иван Приходько в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» в ходе телемоста заявил, что украинские каратели сознательно привели к гуманитарной катастрофе в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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