Чугуев, , 15:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить все полеты на самолетах, аналогичных самолету Ан-26, потерпевшему накануне крушение в Харьковской области. Об этом 26 сентября сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров в эфире телеканала «Украина 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

Полеты на подобных самолетах будут приостановлены до выяснения причин трагедии. Татаров также сообщил, что министерство обороны Украины и руководство генерального штаба начали выполнять данное поручение.

«Также по поручению президента будут проанализированы все остальные случаи, которые происходили в нашей стране. Правоохранительные органы инициируют проверку всех оборонных контрактов, усилят контроль за расследованием преступлений, совершаемых в сфере обороны и связанных с закупкой и обслуживанием военной техники», — отметил чиновник.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области рухнул самолет Ан-26, на борту которого было 27 человек. В результате 26 человек погибли, один человек выжил и находится в больнице в тяжелом состоянии.

Отметим, глава министерства обороны Украины Андрей Таран сообщил, что потерпевший крушение самолет был выпущен в 1977 году, то есть 43 года назад. Без возобновления ресурса самолет мог осуществлять полеты еще три года.