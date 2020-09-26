Красноярск, , 14:31 — REGNUM Жителю Красноярска, подозреваемому в поджоге частной наркологической клиники «Чистый город», предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом четверых человек. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

В отношении 61-летнего мужчины, задержанного на территории Козульского района Красноярского края, где он пытался скрыться, ранее было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ.

Напомним, по предварительной версии следствия, подозреваемый около трёх часов ночи 17 сентября поджёг штору в палате №1, где также спали другие пациенты, после чего огонь моментально распространился по палате. В результате пожара четверо пациентов погибли.

Также обвинение предъявлено 45-летней женщине — директору клиники «Чистый город», в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По версии следствия, организация осуществляла свою деятельность без лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара. В ходе её работы также были нарушены требования по пожарной безопасности, что не позволило своевременно организовать эвакуацию и привело к гибели людей.

Как сообщало ИА REGNUM, суд удовлетворил ходатайство об аресте подозреваемых по уголовным делам о гибели четверых пациентов при пожаре в частной наркологической клинике Красноярска.

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