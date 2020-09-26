Ижевск, , 13:49 — REGNUM Два человека погибли и двое пострадали в лобовом столкновении в Можгинском районе Удмуртии. Авария произошла вечером 25 сентября, сообщает 1-й отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Столкновение произошло на 98 км подъездной автодороги к Ижевску и Перми от федеральной трассы М-7 «Волга». По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем ВАЗ-2108.

В результате аварии водитель и пассажир «Приоры» скончались от полученных травм на месте происшествия, женщина-водитель и пассажир ВАЗа были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 сентября на этой же автодороге произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с полуприцепом с автомобилями Hyundai и ВАЗ-2112. В результате ДТП смертельные травмы получили водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ-2112. Среди погибших — трое несовершеннолетних 2002 и 2003 годов рождения.

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