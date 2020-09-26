Бор, Нижегородская область, , 13:01 — REGNUM Борский городской суд арестовал подозреваемого в жестоких убийствах 9-летней девочки и 46-летней женщины 34-летнего жителя Кстовского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

«Суд при разрешении ходатайства следствия об избрании меры пресечения принял во внимание наличие у подозреваемого места жительства на территории Нижегородской области, состояние здоровья и имеющиеся заболевания» — отметили в пресс-службе.

Вместе с тем учитывалось, что ранее мужчина был неоднократно судим и подозревается в преступлении, за совершение которого предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Суд не исключил, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрываться от органов предварительного следствия, а также продолжить заниматься преступной деятельностью.

Согласно решению суда, он арестован до 24 ноября текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый был задержан 25 сентября текущего года. По версии следствия, 24 сентября он в одном из домов на Бору в ходе ссоры избил местную жительницу ногами, руками, ножом, табуретом, а также нанес ей несколько ударов молотком по голове. От полученных травм пострадавшая 46-летняя женщина скончалась на месте происшествия. По данным Следственного комитета РФ, женщина является соседкой убитой девочки.

Встретив позднее дочь своей бывшей сожительницы, мужчина отвел ее в безлюдное место и задушил, затянув на шее шарф. С места преступления злоумышленник скрылся. Ранее в следственном управлении СКР по Нижегородской области отмечали, что девочка была знакома со злоумышленником, поскольку ее мать ранее с ним сожительствовала, но несколько месяцев назад отношения прекратились.

Ранее 34-летний нижегородец неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления различной степени тяжести.

Он подозревается в преступлениях по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

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