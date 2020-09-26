Киев, , 10:57 — REGNUM Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что разбившийся военно-транспортный самолет Ан-26 украинских ВВС в день крушения совершил шесть вылетов и пять успешных посадок.

Самолет Ан-26 ВВС Украины President.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

«Самолет сделал шесть вылетов и совершил пять успешных посадок, все шло по плану», — сказал глава минобороны Украины, прибывший на место крушения самолета недалеко от города Чугуев Харьковской области.

Напомним, что на борту военно-транспортного самолета находились 27 человек — 20 курсантов и семь членов экипажа. По последним данным, погибли 25 человек — двое курсантов успели выпрыгнуть из самолета перед падением, оба они госпитализированы в тяжелом состоянии.

В свою очередь советник министра обороны Украины Антон Геращенко заявил, что разбившийся Ан-26 должен был совершить десять взлетов, при этом после каждого взлета самолет осматривается техническими специалистами.