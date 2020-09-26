Харьков, Украина, , 10:11 — REGNUM На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины найдено тело еще одного погибшего. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба украинской Госслужбы по ЧС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

Напомним, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета находились 27 человек — семь членов экипажа и 20 курсантов. Двое курсантов смогли выпрыгнуть из самолета перед самым падением — оба они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте крушения нашли тела 23 человек. Поиск ещё двоих продолжается.