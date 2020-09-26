Киев, , 09:43 — REGNUM Министр внутренних дел и министр обороны Украины, а также начальник Генерального штаба ВСУ вылетели на место крушения военно-транспортного самолета Ан-26 украинских ВВС, который разбился вечером 25 сентября в Харьковской области. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек (семь членов экипажа и 20 курсантов), потерпел крушение рядом с городом Чугуев в Харьковской области во время учебного полета.

На данный момент известно о гибели 25 человек. Двоим курсантам удалось выжить — они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент. Оба были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту крушения военно-транспортного самолета возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним.