Петропавловск-Камчатский, , 09:17 — REGNUM На руднике «Бараньевский» в Камчатском крае при обрушении породы погиб работник. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Быстринского района Камчатского края.

Сообщается, что 25 сентября около 21:20 по местному времени (12:20 по московскому времени) на участке подземных работ на штольне «Южная» рудника «Бараньевский» произошло обрушение горных пород. Погиб один из работников рудника.

Следственный отдел слудственного управления СК России по Камчатскому краю проводит проверку по факту гибели 54-летнего мужчины на руднике «Бараньевский». Контроль за проверкой осуществляет прокуратура Быстринского района.