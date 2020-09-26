Петропавловск-Камчатский, , 07:58 — REGNUM По факту гибели 54-летнего мужчины на участке рудника «Бараньевский», расположенном на 160-м километре автодороги село Мильково — посёлок Ага, проводится процессуальная проверка. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Как было предварительно установлено, обвал горной массы на участке подземных работ на штольне «Южная» рудника «Бараньевский» произошёл 25 сентября 2020 года около 21:20 по местному времени. В результате этого «один из работников получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался».

Прокуратура Быстринского района поставила на контроль ход процессуальной проверки, которая по факту трагедии проводится Следственным управлением СК РФ по Камчатскому краю, и даст собственную оценку соблюдению требований законодательства об охране труда на предприятии.