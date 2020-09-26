Харьков, Украина, , 04:58 — REGNUM Ремонт, согласно документам, должен был проходить военно-транспортный самолет Ан-26, потерпевший крушение в Харьковской области, сообщает издание «Страна.ua».

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По сведениям журналистов, бортовой номер разбившегося воздушного судна, который назвали в минобороны Украины, совпадает с тем, что указан в контракте на продление срока службы девяти самолетов, подписанном в июле между командованием украинских ВВС и заводом «Антонов».

При этом согласно документам, работы должны были закончиться по плану к 1 октября. Однако, в издании отмечают, что сведений о том, находился ли самолет в ремонте на момент крушения, нет, и ремонт мог быть завершен досрочно.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября губернатор Харьковской области Алексей Кучер заявил, что, по предварительной информации, причиной авиакатастрофы с участием Ан-26 могли стать неполадки в двигателе самолета.

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