Абуджа, , 03:13 — REGNUM По меньшей мере 15 человек стали жертвами нападения боевиков на кортеж губернатора штата Борно Бабагана Умара Зулум на северо-востоке Нигерии, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

Атака произошла недалеко от города Бага на берегу озера Чад. В число погибших входят восемь полицейских, трое военных и четыре члена ополчения. Отмечается, что боевики связанны с террористической группировкой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они напали на колонну из засады, используя гранатометы и пулеметы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в городе Магумери на северо-востоке Нигерии в результате нападения террористов погибли не менее 10 военнослужащих.

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