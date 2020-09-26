Харьков, Украина, , 02:50 — REGNUM Соболезнования руководству Украины по поводу авиакатастрофы самолета Ан-26 под Харьковом, в результате которой погибли 25 человек, выразил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщается на его странице в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

Кроме того, верховный представитель ЕС выразил соболезнования семьям и близким жертв крушения воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 26 сентября объявлено в Харьковской области днем траура по погибшим при крушении самолета Ан-26 ВВС Украины.

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