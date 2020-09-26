Харьков, Украина, , 02:00 — REGNUM Днем траура по погибшим при крушении самолета Ан-26 ВВС Украины объявлено 26 сентября в Харьковской области, сообщает пресс-служба областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»

В связи с этим флаги на всех административных зданиях и сооружениях будут приспущены с размещением на них траурной ленты.

Рекомендовано отменить массовые спортивные и развлекательные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины в Харьковской области достигло 25.

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