Харьков, Украина, 26 сентября 2020, 02:00 — REGNUM Днем траура по погибшим при крушении самолета Ан-26 ВВС Украины объявлено 26 сентября в Харьковской области, сообщает пресс-служба областной администрации.
Следите за развитием событий в трансляции: «Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом»
В связи с этим флаги на всех административных зданиях и сооружениях будут приспущены с размещением на них траурной ленты.
Рекомендовано отменить массовые спортивные и развлекательные мероприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, число жертв крушения военно-транспортного самолета Ан-26 ВВС Украины в Харьковской области достигло 25.
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